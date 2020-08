Polícia de Pernambuco prende suspeito de assassinar blogueiro e filho

PUBLICIDADE

Policiais e delegados da 73ª e 78ª Companhias da cidade de Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco, prenderam nesta quarta-feira o suspeito de assassinar o blogueiro Áquila Silva, e seu filho de 15 anos, na noite do domingo.

O nome do preso não foi divulgado, mas o delegado responsável pela prisão concederá coletiva de imprensa nesta quinta-feira para revelar detalhes da investigação.

Áquila e o filho foram mortos a tiros dentro do carro parado em frente a um supermercado da pequena cidade, no Dia dos Pais. O assassino fugiu de moto, segundo testemunhas. O blogueiro era conhecido na cidade e região por denúncias e críticas a políticos e às gestões nas prefeituras.

Rio Formoso é comandada pela prefeita Isabel Hacker, mãe do prefeito Sérgio Hacker, da vizinha Tamandaré (PE), cuja primeira-dama, Sari Corte, foi indiciada pela morte do menor Miguel Otávio. Era aquele menininho filho da empregada, que caiu de um prédio no Recife. A Polícia não informa se o crime tem motivações pessoais ou políticas.

A Coluna antecipou mais cedo, e nas edições de hoje nos jornais parceiros, que a Justiça já havia expedido mandado de prisão para um suspeito. A Polícia tem a certeza de que foi crime encomendado.