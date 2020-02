Planalto tenta travar MP do 13º salário

PUBLICIDADE 

O Planalto atua para travar a tramitação da Medida Provisória, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro, que concedeu o pagamento do 13º salário aos beneficiários do programa do Bolsa Família.

Pelo texto (MP 898/19), o abono natalino só estava previsto para 2019. Senadores da comissão especial que analisam a medida, no entanto, querem que o extra seja pago todos os anos. Governistas não apareceram nas duas últimas reuniões do colegiado que foram canceladas por falta de quórum.