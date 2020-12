Pesquisadores do Observatório Covid-19 lançam alerta de crescimento de casos

PUBLICIDADE

Pesquisadores e técnicos de universidades que integram o Observatório Covid-19 lançam um alerta de forte tendência de crescimento de casos, internações e óbitos em quase todo o país, especialmente nos estados do Sul e Sudeste.

A retomada de muitas atividades e as reuniões e festas de fim de ano preocupam porque podem piorar uma situação que já é grave, reforçam os pesquisadores. Tanto as análises do Observatório Covid-19 como os dados do Painel Coronavírus do próprio Ministério da Saúde mostram que a tendência de queda no número de casos e óbitos, verificada há pouco tempo, já se reverteu completamente.

Os pesquisadores atribuem o aumento dos casos a vários fatores, como a falta – praticamente absoluta -, de políticas de testagens, rastreio e isolamento das pessoas infectadas, além da inação de governos municipais, estaduais e, principalmente, federal.

Diante da saturação do sistema de saúde em vários estados, o Observatório avalia que o funcionamento de bares, restaurantes e academias deveria ser proibido, assim como festas e shows, em espaços públicos ou privados.