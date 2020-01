PDT e PT se distanciam na disputa por prefeituras

PUBLICIDADE 

O PDT espera eleger entre 450 e 500 prefeitos nas eleições deste ano. No último pleito municipal, em 2016, a partido venceu a disputa em 300 cidades. A projeção de aumento é do presidente da legenda, Carlos Lupi. À Coluna, o ex-ministro do governo Dilma afirma que o PDT “está dando prioridade às capitais e cidades com 2 turnos”. Sobre a posição do PT, que anunciou que vai priorizar candidaturas próprias, Lupi afirma: “Eles é que têm que responder”.

Distante do PT, o PDT costura alianças com outras legendas de esquerda. “Estamos nos reunindo com PSB, Rede e PV, tentando criar uma alternativa à polarização do ódio”, adianta o ex-ministro.

Lupi não citou, mas o PDT também conversa com o DEM para a disputa de prefeituras de capitais do Nordeste, onde o PT governa em 4 estados.