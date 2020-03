Pacote Dória aparece como contraponto a Bolsonaro 2022

PUBLICIDADE 

No dia seguinte ao panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro que soou como alarme à equipe palaciana, numa estratégia política o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), lançou um pacote de medidas para segurar a economia do Estado e se posicionou, naturalmente, como maior contraponto eleitoral ao chefe da nação com vistas para 2022.

Alvo de críticas pelo perfil propagandista, Dória mudou o tom. Mandou fechar shoppings, pediu o Governo para manter aeroportos abertos por serviços essenciais, e agradou ao mercado ao lançar ações que vão de adiamento de cobranças em protestos de a estímulos ao comércio.

Os elogios de João Dória, de Rodrigo Maia e de Dias Toffoli (STF) à imprensa não foram trato. Mas saíram como provocação direta a Bolsonaro, que ataca a mídia.