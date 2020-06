MP Federal investiga verba da cinemateca, da Cultura

PUBLICIDADE

O próximo escândalo pode ser a ‘Lava Jato’ da Cultura no Governo Federal. O Ministério Público Federal já está com lupa no destino do dinheiro da Cinemateca. Procuradores reduziram de 60 para 10 dias o prazo para a Secretaria Especial de Cultura responder.

Antigos secretários podem virar alvos judiciais – até a atriz Regina Duarte, que acaba de deixar o posto, porque assinava calhamaços de documentos sem ler os detalhes, contam fontes. Há suspeita de que o dinheiro do setor boia no Lago Paranoá em lanchas de 36 a 50 pés, e bancou passeios na Disney e Miami.