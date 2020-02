MDB tenta emplacar nome na Funasa

PUBLICIDADE 

Apeado do comando do Ministério da Cidadania, o MDB tenta emplacar um nome da legenda para chefiar a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), vaga com a demissão de Ronaldo Nogueira.

Apesar da posição de “independência” em relação ao Governo Bolsonaro, emedebistas ocupam vários cargos de segundo e terceiro escalões na Esplanada.

Ex-líder do Governo de Michel Temer, o deputado Darcísio Perondi (MDB-RS) – suplente de Osmar Terra, que deixou o ministério – deixará a Câmara e se colocou à disposição do partido que disputa o comando do órgão. Uma turma do DEM e militares também estão no páreo.