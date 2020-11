MDB quer crescer no Nordeste via Pernambuco

PUBLICIDADE

Passado o primeiro turno das eleições, o MDB de Pernambuco começará a construir o seu caminho de retorno ao Governo do Estado com vistas a fortalecer a legenda em outros diretórios do Nordeste, a fim de enfraquecer o domínio de anos do PSB na região.

A ofensiva será forte diante da chegada de Lula da Silva à Bahia – mesmo condenado, ainda um mito no Nordeste. Com desaprovação na casa dos 60% em Pernambuco, dificilmente o governador Paulo Câmara (PSB) conseguirá manter os atuais aliados. Além disso, o PSB caiu de 69 para 52 prefeituras conquistadas no Estado. Já o MDB é o 2º e subiu de 16 para 22.

Sem o senador Jarbas Vasconcelos (MDB) na disputa para governador, o senador Fernando Bezerra Coelho está liberado para aumentar o seu cacife e o do partido.