MATCH reinicia venda dos ingressos para os Jogos Tóquio 2020

A 339 dias para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 – cuja edição excepcionalmente será realizada ano que vem, por causa da pandemia do coronavírus – os brasileiros que pretendem viajar para o Japão já podem iniciar sua maratona pela compra dos ingressos.

As vendas ficarão sob responsabilidade da MATCH Hospitality AG, revendedora exclusiva de mais de 20 mil tickets para todas as modalidades em território brasileiro. A revenda começa nesta terça-feira, dia 18, no seu site. ( Aqui ).

Cada brasileiro poderá comprar até 30 ingressos por cadastro: 4 ingressos para as sessões com entrega de medalhas e 6 para as demais sessões, sendo o processo semelhante ao adotado pelo Comitê Organizador de Tóquio 2020 para venda a residentes no Japão. A moeda de venda é o iene japonês.