Maioria dos brasileiros é a favor do lockdown, mostra pesquisa

A maioria dos brasileiros é a favor do lockdown, contrariando a fala recente do presidente Jair Bolsonaro de que o povo seria contra o fechamento dos serviços não essenciais.

É o que revela sondagem nacional exclusiva da Paraná Pesquisas para a Coluna. Entre os ouvidos, 56,8% são a favor dos decretos dos governadores que ‘fecharam’ os Estados, e 39,8% se disseram contra. 3,4% não souberam responder.

No recorte da pesquisa, observa-se que as mulheres (59,7%) são mais a favor do lockdown que os homens (53,6%). As restrições também são mais apoiadas pelos mais velhos. O índice sobe gradativamente nas cinco faixas etárias de 16 a acima de 60 anos, detalhados pela pesquisa. O leitor pode encontrar os detalhes no nosso portal.

A Paraná ouviu 2.456 brasileiros por telefone, em 202 cidades dos 26 Estados e DF, de 5 a 9 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.