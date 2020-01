Mãe e filho de Eduardo Campos brigam por prefeitura do Recife

PUBLICIDADE 

A mãe do ex-governador Eduardo Campos e ministra do Tribunal de Contas da União (TCU), Ana Arraes, fez chegar aos caciques do PSB que pode radicalizar contra o neto João Campos (PSB-PE) e disputar a prefeitura do Recife este ano.

A insatisfação da matriarca dos Arraes ganhou força depois que o pré-candidato a prefeito subiu o tom contra o tio, Antônio Gomes, durante audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.

João Campos afirmou na audiência que o tio, presidente da Fundação Joaquim Nabuco, é “pior” que o titular da Educação, Abraham Weintraub. A ministra do TCU cortou diálogo com o neto e diz que pretende voltar à política depois que deixar a corte de contas.