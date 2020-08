Lula isolado no centro-esquerda

PUBLICIDADE

O ex-presidente Lula da Silva está a cada dia mais isolado no centro-esquerda no seu projeto de o PT encabeçar chapa presidencial em 2022, ou no seu sonho de disputar novamente o Palácio do Planalto, caso o Supremo Tribunal Federal anule suas condenações por suspeição do ex-juiz Sério Moro, como deseja sua defesa.

Líderes do PSB, PDT, PCdoB – aliados tradicionais – já não o atendem de imediato, e já falam em coalização sem o PT.