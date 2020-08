Fazendeiros aproveitam norma e oficializam 58 propriedades em terras Pataxó

PUBLICIDADE

Com a Instrução Normativa nº 9/2020, a FUNAI deixou fazendeiros ocupantes oficializarem 58 novas propriedades rurais sobre terras Pataxó nas aldeias de Barra Velha e Comexatibá, no litoral Sul da Bahia. A Coluna apurou pelo mapa e in loco que muitas têm plantações de café, milho e eucalipto. Os Pataxó requerem a homologação das terras há décadas.

Pior, além de perderem a posse das terras, muitos indígenas são contratados como peões para lavouras dessas plantações. É a única opção de trabalho na região, em muitos casos não regularizados.