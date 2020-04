Era corona: Bancos dificultam vida do empresário e trabalhador

PUBLICIDADE 

Os bancos (mais uma vez) estão de sacanagem com o povo em meio à crise sem igual da saúde pública e com o mercado paralisado. A Febraban fez comunicado e propaganda envolvendo os cinco maiores, mas não há ação coordenada nem interface entre as instituições. A Federação empurrou para eles a responsabilidade.

No entanto, nenhum banco oferece facilidades para adiamento de cobrança de empréstimos e outras dívidas, conforme apurado pela Coluna. Empresários que procuram seus gerentes encontram telefones desligados (além das agências fechadas).

Quando há informação, é desencontrada e negativa. E as contas estão vencendo, com juros e mora cobrados.

Os grandes bancos, oficiais e privados, que sempre recorrem ao Tesouro e BC para se salvarem em crises, mostram agora com quem você pode contar: com nenhum deles.