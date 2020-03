Delegada bolsonarista com chance na Prefeitura do Recife

PUBLICIDADE 

Enquanto a delegada da Polícia Civil Patrícia Domingos (Podemos) cresce nas ruas como a candidata bolsonarista à Prefeitura do Recife, a deputada federal Marília Arraes (PT-PE) sofre com resistência de aliados para se lançar. Patrícia era chefe de delegacia anticorrupção em Pernambuco, esvaziada pelo governador Paulo Câmara (PSB).

Quatrocentos cargos nas mãos do senador Humberto Costa (PT-PE) são o grande empecilho na candidatura da deputada Marília Arraes à Prefeitura. Costa está fechadíssimo com o governador Câmara e o PSB. E comandante do partido, bloqueia a deputada – que já foi rifada pelo próprio ex-presidente Lula na campanha ao Governo.

Frevo solto

O MDB deixou o PSB reinar sozinho no Carnaval de Olinda e Recife. O senador Jarbas Vasconcelos foi para Lisboa; o deputado e presidente da legenda, Raul Henry, curtiu outras praias; e o senador Fernando Bezerra Coelho ficou no interior, sua base.