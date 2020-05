Cúpula militar se reúne no Alvorada para discutir rumos do País

PUBLICIDADE 

A cúpula militar do Governo e das Três Forças armadas realizaram neste sábado (2) no fim do dia uma reunião no Palácio da Alvorada , residência oficial do Presidente Jair Bolsonaro (e não no Planalto, como publicado anteriormente). A principal pauta, não divulgada, foi uma análise da conjuntura sócio-política do País, confirma uma fonte do Governo.

A reunião foi comandada pelo presidente Bolsonaro e o chefe da Casa Civil do Palácio, general Braga Netto. À mesa, entre goles d’água e café, confirmaram presença o general Fernando Azevedo (Defesa), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo da Presidência), general Augusto Heleno (GSI/Abin), Almirante Ilques Barbosa Júnior (Comandante da Marinha), general Edson Pujol (Exército), Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti (Aeronáutica).

A reunião, de acordo com a agenda oficial da Presidência, ocorreu entre 17h30 e 19h.

A agenda do presidente Bolsonaro nesta segunda tem apenas três compromissos oficiais. Ele terá reunião com o chanceler Ernesto Araújo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes.