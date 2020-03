Coronavírus paralisa maioria das atividades em Brasília

PUBLICIDADE 

Ruas e avenidas com tráfego em mais de 50% reduzidos em relação a outros dias, shoppings e galerias vazios, escolas e faculdades fechadas. A Esplanada dos Ministérios com um silêncio diferente das outras movimentações semanais. Brasília, a capital do Brasil de onde emanam as decisões mais importantes que influenciam a economia e o Judiciário, entrou no modo stand by por causa da pandemia de coronavírus.

Não é por menos. A capital já registra 8 casos confirmados de contaminação – com uma mulher em estado grave, internada.

Um médico que deu palestra no Ministério dos Direitos Humanos na sexta -feira 13 foi claro: há quem esteja contaminado, não sabe, e vai se curar. Há os que pegaram, mas os sintomas ainda não aparecem – e outros que deram negativo, mas o vírus, resistente, poderá aparecer num exame em sete dias. Daí a preocupação do presidente em novo teste.

O maior contato com o coronavírus é pelo metal, no qual sobrevive até 12 horas. Corrimão de escada e de transportes coletivos devem ser evitado ao máximo. Há possibilidade grande também de uma pessoa pegar o vírus duas vezes – neste caso, a segunda vez pode ser fatal, a depender do grau de imunidade do organismo.

Exames

Nos hospitais e postos de saúde a praxe é liberar as pessoas se o resultado der negativo para os sintomas do coronavírus, e em caso de confirmação de alguns sintomas, fazer a contra-prova com mais exames detalhados, que pode constatar a contaminação ou apenas gripe. Deu negativo no primeiro, vai para casa.

Saúde do Brasil

O presidente Jair Bolsonaro não divulga seus exames, o que aumenta a especulação de que pode estar infectado. Para alguns palacianos, ele foi prudente. Na sexta, a Coluna divulgou que havia dado positivo o sintoma no primeiro teste. Mas ele admitir numa sexta 13, no meio do dia, que havia sido infectado ou estava com suspeitas, derrubaria a Bolsa de Valores, que já cambaleia em fuga de capitais e com um inédito histórico de circuit-braker em uma semana.

Bolsonaro, que não seguiu a orientação de isolamento no domingo, ao cumprimentar pessoas em frente ao Palácio do Planalto, avisou que faria novo teste nesta segunda-feira. A conferir