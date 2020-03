Coronavírus: fabricantes e distribuidoras aumentam valores de máscaras

PUBLICIDADE 

Efeito do coronavírus na ganância dos mercadores: as caixas de máscaras cirúrgicas eram vendidas a R$ 5, no final do ano, e passaram a ser comercializadas a R$ 160 em março, pelos fabricantes e distribuidores. A revelação é do ex-ministro da Saúde e hoje deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP).

Ele enviou, por meio da Comissão Externa do Coronavírus, requerimento para que o Ministério da Saúde, Anvisa e Ministério da Economia intervenham no aumento abusivo dos insumos necessários para o enfrentamento da doença.