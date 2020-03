Coronavírus: bancos dão carência de 60 dias em dívidas

PUBLICIDADE 

Entre tantos dados negativos atuais e esperados para os próximos meses na economia, diante da pandemia de coronavírus, uma notícia boa aliviou muita gente. Sem alarde, a Federação Brasileira de Bancos divulgou nota informando que as cinco maiores instituições vão dar carência de 60 dias no pagamento de dívidas – de pessoas físicas e jurídicas – de contratos em vigor, mas que estejam em dia.

A determinação pegou gerentes de surpresa Brasil adentro, que até o fim do expediente não sabiam como lidar com a novidade. Esperando enxurrada de demandas na porta, bancos passaram a divulgar, no fim do dia, que os clientes podem resolver por e-mail ou telefone.