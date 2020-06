Concessionárias estão de olho no Aeroporto da Pampulha

PUBLICIDADE

As turmas da cabine e de gabinetes das empreiteiras sabem o que taxia nos céus de Belo Horizonte: a concessão bilionária do Aeroporto da Pampulha, no centro da capital, cuja operação a Infraero passou por 35 anos para o Governo de Minas Gerais. A BH Airport e uma potencial sócia estão de olho no terminal.

A pista de Pampulha (que já operou voos domésticos de GOL e TAM por anos, tem 2.540 metros (não é curta, como publicamos ontem), e capacidade para receber Airbus, Boeing e os Embraer das três maiores companhias aéreas.

A pista, aliás, é maior que Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ). Mas Pampulha precisaria de um novo, amplo e moderno terminal.