Comissão de Ética já arquivou 70 processos no Governo

Ao arquivar a denúncia de suposto conflito de interesse que envolve o chefe da Secretaria de Comunicação, Fabio Wajngarten, a Comissão de Ética da Presidência da República mantém o histórico de “engavetora’ de processos que envolvem autoridades do Governo.

Só no ano passado, o colegiado, formado por sete integrantes – atualmente com uma cadeira vaga – mandou para o arquivo mais de 70 processos que tinham como alvo ministros e autoridades do Governo do presidente Jair Bolsonaro.