Com Congresso desmobilizado, Governo desiste de reformas

O Palácio desistiu da reforma administrativa porque o Congresso Nacional está às moscas. Todos estão nas bases em tratativas para apoio a seus candidatos na eleição.

O secretário de Desestatização e Privatização, Salim Mattar, pediu demissão ontem porque estava insatisfeito com o ritmo das privatizações no governo. O Congresso desmobilizado acabou atrapalhando os planos de Salim.

A amostra do ano Legislativo perdido: há 10 dias, um deputado federal importante do MDB não consegue falar com líder do Governo, deputado Vitor Hugo (PSL-GO).