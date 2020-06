COB recebe o Troféu Olimpismo em Ação 2019 do COI

PUBLICIDADE

O Comitê Olímpico Internacional agraciou o Comitê Olímpico do Brasil (COB), presidido por Paulo Wanderley, com o Troféu Olimpismo em Ação 2019 em reconhecimento à promoção de iniciativas sustentáveis nos Jogos Escolares da Juventude 2019.A premiação, realizada anualmente, teve como tema Esporte e Sustentabilidade. Parte da agenda 2020 do COI, a sustentabilidade norteia as novas práticas do movimento olímpico internacional.

Realizados desde 2005, os Jogos Escolares da Juventude (JEJ) são a maior competição estudantil do país e têm inovado no que diz respeito à sustentabilidade e à cidadania, conciliando a formação esportiva, individual e cidadã dos jovens atletas com o incentivo às práticas sustentáveis.

Desde 2018, a organização dos JEJ dispensa todo tipo de materiais descartáveis agressivos ao meio ambiente, promove a coleta seletiva de lixo e distribui squeezes aos participantes. Naquele ano, o evento também contou com material de reuso e reciclado na área de convivência e promoveu ação de limpeza da Praia de Ponta Negra em parceria com as Nações Unidas para o Meio Ambiente, buscando a consciência dos jovens, tanto do ponto de vista ambiental quanto social.