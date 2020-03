Cidadania propõe a Maia corte de 20% dos gastos

PUBLICIDADE 

O líder do Cidadania, deputado Arnaldo Jardim, articula com Rodrigo Maia, uma proposta para que os Três Poderes cortem 20% dos gastos. O dinheiro seria destinado a trabalhadores, micro e pequenos empresários para suportarem os efeitos da crise.

As medidas valeriam para Legislativo, Executivo e Judiciário. Apenas no plano federal, a Justiça do Brasil tem um orçamento anual de quase R$ 50 bilhões. O dado é do Conselho Nacional de Justiça. Já o Congresso Nacional, segundo a ONG Contas Abertas, custa R$ 10,8 bilhões ao longo de 12 meses.