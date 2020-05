Cidadania barra cadastros de pessoas necessitadas do auxílio emergencial

PUBLICIDADE 

Muita gente necessitada e com a ficha ok foi barrada na triagem do Ministério da Cidadania para receber o auxílio emergencial. Muitos deles devido ao cadastro desatualizado junto a empresas de Governos estaduais em que trabalharam e nas quais já foram exonerados.

Questionada pela Coluna, o Dataprev – que auxilia o Ministério na triagem – informa que “utiliza sistemas oficiais para cruzar os dados e realizar a elegibilidade dos cidadãos”. É uma soma de bancos de dados desatualizados, pelo visto.

Porque o Governo faz pente-fino nas bases dos Ministérios da Cidadania e Economia, na Secretaria de Previdência e Trabalho, na Receita Federal e no INSS.