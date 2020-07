Bolsonaro telefona para Xeiques dos Emirados e presidentes da AL

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro, num cronograma bem preparado pelo chanceler Ernesto Araújo, segue intensa agenda de telefonemas para líderes de outras nações, em defesa de seu Governo e atrás de investidores para o País.

Há dias, ligou para dois contatos importantes que há anos estão de olho na Petrobras e suas reservas: conversou com o xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, e em outro telefonema, com Mohammad Bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita.

Al Nahyan tem um interesse especial no Brasil – e um episódio que não esquece. Perdeu quase US$ 1 bilhão em ações na derrocada do valor de mercado da Petrobras após a operação Lava Jato, revelou a Coluna em 2014.

O herdeiro do Emirado de Abu Dhabi é um dos ‘minoritários’ que acionou seus advogados em Manhattam para recuperar tudo, na ação coletiva que rendeu acordo.

Bolsonaro já telefonou, nos últimos dias, para o presidente do Paraguai, Mario Abdo; para o colega do Chile, Sebastian Piñera; e ontem falou com Jeanine Áñez, da Bolívia.