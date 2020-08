Blogueiro e filho de 11 anos são assassinados em Pernambuco

PUBLICIDADE

Com o slogan “O futuro é cuidar das pessoas”, a Prefeitura da pequena Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco, parece ignorar o clima nas ruas. Na noite do último domingo, no Dia dos Pais, o blogueiro Áquila Bruno Silva e seu filho de 11 anos foram emboscados e assassinados dentro do carro em frente a um supermercado. Ele era crítico ferrenho da gestão da prefeita Isabel Hacker (PSB).

A Polícia Civil já identificou o culpado, mas não revelou o nome e se o duplo assassinato tem motivação política. Até o fechamento da Coluna, as informações de fontes de Pernambuco apontavam para um guarda municipal, reconhecido por testemunhas dos disparos.

A prefeita Isabel Hacker é mãe do prefeito Sérgio Hacker, de Tamandaré (PE), cuja primeira-dama, Sari Corte, foi indiciada pela morte do menor Miguel Otávio. Era aquele menininho filho da empregada, que caiu de um prédio no Recife.