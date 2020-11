Bakcup em fita do SERPRO pode salvar 95% dos arquivos do STJ

PUBLICIDADE

Um bakcup em fita convencional guardada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) pode salvar mais de 95% dos arquivos do Superior Tribunal de Justiça que foram hackeados semana passada.

A Corte superior, com sistema digital frágil (nota-se) perdeu todos os arquivos online e até seu backup digital no próprio parque tecnológico com o ataque dos criminosos.

O backup em fita, considerado arcaico por empresas nos tempos modernos (sem interligação com o sistema online) raramente é utilizado por órgãos do Governo e do Judiciário.

Neste caso, o STJ recorreu a uma estante de arquivo decano e se livrou do problema que poderia fazer a Corte ter que digitalizar todos os milhares de processos.

O ruim do episódio é que os hackers podem ter tido acesso a processos em segredo de justiça que envolvem bilhões, e até os quais políticos são investigados pela PF.

Com o sistema online fragilizado, o STJ chegou a suspender um leilão de bens de empresa de bebidas em recuperação judicial, que aconteceria de terça a hoje.