Bahia: Ford recebeu mais de R$ 900 mi em benefícios fiscais nos últimos três anos

PUBLICIDADE

A Ford recebeu nos últimos três anos, só na Bahia, mais de R$ 900 milhões em benefícios fiscais. Foram R$ 351 milhões, em 2018; R$ 368 milhões, em 2019 e, no ano passado, R$ 229 milhões.

Sob a justificativa de “reestruturação na América do Sul”, a multinacional encerrou a produção de veículos no Brasil e fechará três fábricas – de Camaçari (BA); de Taubaté, no interior de São Paulo, além da unidade da Troller em Horizonte, no Ceará.

Conforme dados levantados pelo Governo da Bahia, a pedido da Coluna, R$ 500 milhões em salários eram injetados mensalmente pela Ford. A empresa não solicitou nenhum novo incentivo ao Estado recentemente, informa o governo baiano.

A Prefeitura de Camaçari concedeu à Ford, no ano passado, isenção de tributos municipais pelo prazo de cinco anos. Uma das contrapartidas durante o período, não cumprida pela empresa, seria investir na fábrica instalada no município. Só em ICMS, Camaçari terá um prejuízo de R$ 80 milhões por ano devido ao fechamento da unidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Governo da Bahia instituiu um grupo de trabalho para viabilizar a atração de uma nova montadora e elaborar um banco de dados para servir de subsídio para empresas que possam vir a empregar os trabalhadores demitidos pela Ford.