Apoio do PDT a João Campos irrita Ciro

Quem não está gostando da definição do PDT nacional em declarar apoio a João Campos (PSB) na disputa para a prefeitura do Recife é o presidenciável Ciro Gomes, que perderá o palanque na mais importante capital política do Nordeste.

Presidente do PDT, Carlos Lupi tende a fechar com o PSB no Estado e rifar a candidatura do deputado federal novato Túlio Gadelha. Além disso, os irmãos Cid e Ciro Gomes estão em baixa no próprio reduto eleitoral, em Fortaleza. Não conseguiram emplacar um candidato viável na disputa desse ano na capital.