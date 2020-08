AGU barra indenização de R$ 72 bilhões a usineiros

PUBLICIDADE

Os usineiros falidos – muitos deles ainda milionários – tentaram no tapetão, mas a AGU foi esperta e conseguiu provar na Justiça Federal a invalidez do pedido de indenização de R$ 72 bilhões (isso mesmo!) por causa de tabelamento de preços do Governo federal para o setor sucroalcooleiro entre 1980 e 1990. Os usineiros não provaram o prejuízo (tinham, sim, muitas dívidas milionárias de empréstimos em bancos estatais).