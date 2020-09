PUBLICIDADE

Um cafézinho e uma fatia de bolo são sempre bem vindos, não é mesmo? Ainda mais quando o bolo é saudável, feito com ingredientes que só tem a agregar na sua saúde!

Paula é formada em Administração Escolar e, após se formar, descobriu uma paixão pela Nutrição, o que a levou a iniciar uma segunda formação na área. Atualmente está no sétimo semestre do curso e tem certeza de que que quando se formar novamente, vai seguir como Nutricionista. Além disso, é esposa e mãe de duas filhas e, portanto, divide o seu tempo entre família, faculdade, cozinha e decoração.

Com a vinda da pandemia, Paula se sentiu afetada, pois, assim como grande parte dos brasileiros, estava com dificuldade de pagar as contas de casa, o que a levou a se reinventar para conseguir algum dinheiro a mais. Há aproximadamente cinco meses, uma grande amiga encomendou um bolo e um ceviche de banana e deu a ideia de começar a produzir quitutes para vendas, pois adorava as receitas que a cozinheira preparava. Paula logo acatou a ideia e começou a produzir bolos, tortas salgadas e alguns petiscos para vendas. Não precisamos nem dizer que foi um sucesso tão grande que hoje, suas receitas se tornaram uma fonte de renda extra dentro da sua casa.

Pensando em tornar suas receitas mais saudáveis para seus clientes, Paula sempre busca utilizar ingredientes como aveia, farinha de trigo integral e açúcar mascavo. Também produz quitutes para quem possui algum tipo de restrição, como intolerância a glúten e lactose, basta encomendar e avisar da restrição. Portanto, todos poderão desfrutar dos seus produtos sem medo e sem culpa!

E não para por aí. É claro que uma batalhadora como Paula teria mais alguma carta na manga além dos seus quitutes. Para incrementar ainda mais a renda da família, buscou algo a mais e começou a vender caixas box com balões bubble personalizados para presentes. Confira a rede social da empreendedora e eixe-se com Paula Farias!

Sabemos que a crise da pandemia está afetando a todos os brasilienses. Por isso, devemos estender a mão uns aos outros e ajudar aqueles que tentam se reinventar para conseguir alguma renda extra, através do consumo de pequenos negócios. Como a história de Paula, existem várias por aí e por isso, nós da Eixe-se nos encarregamos de contá-las a vocês aqui toda quinta-feira com o intuito de unir consumidores a microempresas e produtores locais. Portanto, caso tenha alguma indicação de pequenos negócios buscando mais visibilidade, ou possui um, entre em contato conosco! Queremos contar a sua história aqui.

Redes sociais: @paularefarias

