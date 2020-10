Eixe-se com Lil Jarlison

PUBLICIDADE

Jarlison nasceu no interior de MG, e veio para Brasília com 3 meses de idade. Seu pai dava aulas de música, e o ensinou a tocar violão com apenas 3 anos. Ele o levava para os cultos na Igreja, e o deixava tocar junto. O violão era tão grande para o pequeno Jarlison, que ele tocava com o instrumento deitado no colo como se fosse um piano mas, a medida que foi crescendo, foi se ajustando ao tamanho do violão.

No primário, fez uma paródia no colégio em um sarau educacional sobre a violência. Já tocava nas rodinhas de amigos e na igreja, mas foi sua primeira apresentação para o público, pois estavam todos os professores e alunos da escola. O colégio estava lotado, e ele tocou e cantou morrendo de vergonha, mas diz nunca se esquecer da satisfação de todos aplaudindo quando terminou.

Jarlison fazia vários vídeos para o YouTube e seus amigos gostavam bastante de suas composições. Em 2007 gravou sua primeira música profissional chamada “Presente”, com a participação de Marvyn (que inclusive já apareceu por aqui). Sempre enxergou a música como um hobby. Mesmo ganhando dinheiro em casamentos e aniversários, trabalhava com outras funções e não tinha a música como fonte de renda.

Por volta de seus 21 anos, sua mãe teve leucemia e faleceu após 2 anos de muita luta e, alguns anos depois, seu pai também veio a falecer, devido a complicações de saúde. O cantor ficou 10 anos de sua vida cuidando dos seus pais, enquanto seus amigos, no auge dos 20 anos, estavam se formando, graduando, casando. “Mas falo isso com tanto orgulho pois pude dar aos meus pais o melhor da minha vida, meu melhor momento pra devolver pra eles uma fração de tudo que fizeram pelo meu irmão e eu.” – diz Jarlison.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante de toda essa situação, acabou adquirindo um quadro de depressão e ansiedade. Seu amigo e artista Marvyn já estava fazendo sucesso na sua carreira de cantor e o ajudou bastante, o levando nos barzinhos que ele cantava. “Ele sempre me pedia pra cantar umas músicas enquanto ele ia beber água, ou pra ele conseguir se concentrar em só cantar, ele me pedia pra tocar violão.” – diz o artista. Até que, certa noite, há 3 anos, os dois foram tocar em um bar, e o proprietário, por gostar muito de sua apresentação com Marvyn, pagou o valor de um cachê completo para ele. A partir disso, Jarlison começou a tocar sozinho em bares pela cidade.

Com o tempo, o artista foi crescendo no cenário da música e em março, antes do início da quarentena, estava com a agenda lotada de Domingo a Domingo. A música passou então a se tornar sua fonte de renda principal.

Ele diz ter tido o provilégio de encontrar pessoas que o ajudaram tanto, como a BSB Musical que. Junto com a empresa, fez muitos trabalhos como “Na Praia”, Café de La Musique”, casamentos, aniversários, festas particulares e em bares pela cidade.

Esse ano conseguiu lançar seu primeiro álbum digital em todas as plataformas. Se trata de um álbum de voz e violão com músicas românticas. Lançou também 2 clipes no YouTube, feitos com todo carinho do mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Hoje eu me sinto realizado de poder mostrar meu trabalho, viver da minha arte e ver o quanto as pessoas se reconhecem com minhas músicas, com meus sentimentos.” – Lil Jarlison

Infelizmente, muitos artistas estão sendo diretamente atingidos pela pandemia do novo Coronavírus, e é por isso que nós da Eixe-se nos encarregamos de abrir um espaço para que eles possam divulgar seus trabalhos e histórias, mesmo que fora dos palcos.

Dê uma conferida nas plataformas musicais e redes sociais do músico, e encante-se com seu trabalho. Nós certamente estamos impressionadas com tanto talento!

Redes Sociais:

Artista: @lil.jarlison