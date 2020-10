PUBLICIDADE

Juntas, começaram um negócio totalmente diferente dos seus trabalhos, e hoje se dedicam de coração a Kauai, uma lojinha virtual de acessórios de miçangas feitos a mão.

A marca foi criada por Amanda Melo, de 23 anos, e Luana Maria, de 27 anos. Amanda nasceu em Brasília e fez 4 anos de Direito porém, no começo desse ano, resolveu mudar de curso para um que fosse mais a sua cara, o curso de Publicidade e Propaganda. É apaixonada por moda e não sai de casa sem um acessório. Já Luana é formada em Publicidade e Propaganda e trabalha em um parque de diversões. Possui seu próprio estilo e sempre gostou de “inventar moda por aí’.

Ao se tornarem amigas, as meninas se identificaram com as mesmas coisas. As “trends” do momento sempre foram assunto nas suas conversas e foi aí que chegaram nas miçangas. Olhando as lojas desse seguimento, perceberam que o valor de venda era alto e logo tiveram a ideia de fazer suas próprias peças de miçangas, com o foco em oferecer peças lindas por um valor acessível a todos.

A dupla idealizou a marca e começou a espalhar a ideia. Assim surgiu a Kauai! Em duas semanas, produziram mais de 100 colares, todos feito manualmente, e hoje pensam em expandir o negócio para comercializar mais itens relacionados à moda do momento para deixar seus seguidores sempre antenados com o que está em alta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Devemos comprar do pequeno por que assim você da oportunidades para novos negócios crescerem, além de ter um produto de qualidade e ajudar o comércio da sua cidade.” – Amanda Melo e Luana Maria

Gostaram? Então não deixem de conferir a rede social da marca e eixe-se com Kauai.

Rede Social: @use.kauai