Eixe-se com Essence Makeup

Gabriela tem apenas 23 anos e faz faculdade de Agronomia na Universidade de Brasília. Nasceu aqui na nossa cidade e sempre teve um sonho de criar o seu próprio negócio. Ainda quando criança, começou a produzir pulseiras e as vendia para as amigas da sua mãe, sempre dando um jeitinho de ganhar o seu próprio dinheiro. Começou seu negócio de forma espontânea, fazendo o que ama, sem imaginar que futuramente iria ter sua própria empresa com logo e tudo.

Em 2019, a empreendedora passou por alguns momentos difíceis, entre eles problemas de saúde na família, ansiedade e etc, o que parecia ser um ciclo sem fim. Na época, já estudava e também fazia estágio, mas, aos poucos, foi perdendo o ânimo de fazer tudo e, consequentemente, entrou em um quadro de tristeza profunda. Foi então que sua mãe a ajudou a se reerguer e, juntas, começaram a correr atrás de dar início ao seu sonho do negócio próprio.

Ter uma loja de maquiagem já era uma ideia de Gabriela, pois sempre gostou de mexer com isso e havia realizado cursos de automaquiagem, o que aumentou o seu conhecimento sobre os produtos. A empreendedora, então, tirou a ideia do papel e criou a rede social, comprou as mercadorias e começou a vender na faculdade. Ao ver que o negócio estava dando certo, saiu do estágio e decidiu se dedicar à sua nova loja. Hoje, trabalha sozinha, às vezes com a ajuda dos seus pais, e está constantemente aprendendo mais sobre o empreendedorismo. Futuramente, pretende expandir seu negócio e montar uma equipe. Para Gabriela, sua loja a tirou do fundo do poço e assim conseguiu ter autoestima, confiança, liberdade e ambição.

O maior diferencial da Essence Makeup é principalmente ser uma loja virtual que atende exclusivamente e pessoalmente duas cidades (Unaí e Brasília). Além disso, trabalha com uma variedade de marcas e preços e sempre tem novidades, opções como cartões de presente, brindes e descontos exclusivos e kits prontos para venda. Em seu Instagram, publica várias dicas de maquiagem, resenhas de produtos e tutoriais, tudo pensando em ficar o mais próximo possível dos seus clientes.

É incrível o que um empreendedor dedicado consegue fazer, não é mesmo? Deem uma conferida no trabalho de Gabriela, acessando a sua rede social e eixe-se com Essence Makeup!

“Devemos consumir do pequeno, pois a maioria dos pequenos só possuem aquele negócio como forma de sobrevivência, então, ainda mais agora no momento difícil em que estamos passando, com tantas empresas grandes quebrando, imagina quem é pequeno? Que só tem aquilo ali pra viver e sustentar sua família. Então acho importante dar ênfase nisso e ajudar pequenos negócios e o negócio local!” – Gabriela Vieira.

Rede Social: @essencemakeupbsb