Eixe-se com Raras Pratas

PUBLICIDADE

Maiza tem 29 anos e é farmacêutica. Em 2010, chegou na nossa cidade para estudar e decidiu ficar. Lorena, sua irmã, tem 23 anos, é estudante de Psicologia, mamãe de uma criança linda e mora em Luziânia. Ambas são muito ligadas a família, possuem sonhos semelhantes, porém personalidades bem diferentes.

Como uma boa recém-formada, Maiza projetou um bom emprego para seu futuro, com boa remuneração e tempo para vida familiar. Porém, após a sua formatura, o mercado de trabalho a cobrou todo o tempo que gostaria de destinar a sua família, o que a levou a considerar a possibilidade de ter um negócio próprio em que pudesse administrar melhor o seu tempo.

Além disso, Maiza sempre teve um desejo tímido de ter seu próprio negócio, mas, por vir de uma família de funcionários públicos, nem sempre se sentiu bem em ir em busca disso, o que acabou retardando o pontapé inicial. Contudo, após perder muitos aniversários familiares, casamentos de colegas e almoços em família por conta do trabalho, aliou sua insatisfação a paixão por pratas e arrastou sua irmã para o grande desafio de começar o próprio negócio. Encontraram um fornecedor e iniciaram com um investimento de mil reais, dos quais quinhentos foi um empréstimo de seu pai.

Com isso, as vendas começaram e as irmãs logo conseguiram crescer o negócio e encomendar mais pratas conforme o dinheiro ia entrando. Começaram tirando algumas fotos e enviando para pessoas próximas, o que logo virou um perfil no Instagram e hoje, as vendas são feitas através da rede social ou pelo WhatsApp.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O principal objetivo da empresa é fornecer produtos de qualidade e preços acessíveis para, como diriam elas, pessoas raras como você. Nós da Eixe-se já tivemos a oportunidade de conhecer os produtos da marca e adoramos!

“O ato de consumir do pequeno é transformador, visto que este ato é revertido em investimento, valorizando o local e a comunidade onde o pequeno negócio está inserido. Como conseqüência desse ato inicial, tem-se geração de empregos, de rendas e um grande ganho econômico local.”

Gostou da história de hoje? Confira as redes sociais da Raras Pratas para conhecer seus produtos e fique ligado para nossas próximas matérias, toda semana temos uma nova indicação para vocês!