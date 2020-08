Eixe-se com o Jornal de Brasília

PUBLICIDADE

Nesse momento, você deve estar se perguntando que coluna nova é essa, e mais ainda, “QUEM SÃO ESSAS MENINAS DA FOTO E POR QUE ELAS ESTÃO NO MEIO DA MINHA LEITURA DIÁRIA??”

Nós somos a “Eixe-se”, uma empresa criada durante a pandemia, de consumidoras de Brasília, para empresas e clientes locais. Mas, antes de te contar sobre o nosso trabalho, pensamos em nos apresentar para você, já que iremos nos encontrar semanalmente por aqui!

Carolina Huff tem 28 anos, nasceu em Goiânia, mas foi criada em Brasília desde os 7 anos de idade, e se classifica como uma apaixonada pelo quadradinho. Formada em Publicidade e Propaganda pelo CEUB há 5 anos, trabalha na área de comunicação desde 2012. Com alguns cursos no currículo e um MBA na área de marketing, já trabalhou com perfis públicos e privados, e hoje divide seu tempo entre seu trabalho em uma empresa de comunicação, seu filho, sua vida pessoal e a Eixe-se. “Tempo nunca foi algo que sobrou. Me faltam horas no meu dia, mas a Eixe-se para mim é mais do que só mais uma coisa que ocupa minha agenda, ela virou meu propósito. É mais do que conhecer pessoas e histórias. É conseguir levar essas histórias para um pouquinho mais longe, e isso fazer com que todo o cenário de Brasília, comércio e cliente, artista e público, fiquem mais perto.”

Deborah tem 26 anos e é formada em Direito. Apesar de nascida em Brasília, viveu na África dos 10 aos 19 anos onde teve a oportunidade de conhecer pessoas de diversas nacionalidades e culturas, o que a levou a se interessar por conhecer diferentes histórias de vida. Ao voltar para Brasília, começou a faculdade e engajou em trabalhos voluntários, os quais a permitiram conhecer as diferentes realidades dentro da nossa cidade. Hoje, se dedica de coração à Eixe-se enquanto estuda para concurso, pois tem o sonho de algum dia se tornar Promotora de Justiça.

Paula tem 21 anos e é nascida e criada em Brasília. Aos 18 anos, perdeu sua mãe, o que a fez focar em sua vida pessoal e carreira. Na época do falecimento, ela cursava Direito, mas ao longo dos anos percebeu que suas ideias se encaixam muito mais com a Publicidade, pois sempre foi apaixonada por design e tudo ligado a marketing, fazendo com que ela trocasse de curso. Como a vida e o mundo dão voltas enormes, Paula estava com tudo pronto para se mudar para Barcelona no início de 2020, mas em meio à pandemia, acabou sendo impossibilitada de viajar. Sua permanência no Brasil a levou à junção na Eixe-se, com suas amigas do coração, fazendo o que mais ama.

Georgia tem 21 anos, nasceu em Brasília, e nunca pensou em sair de sua cidade natal. Participante de trabalhos voluntários desde a infância, sempre teve em si muita proatividade e o sentimento de ajudar, independente de qualquer coisa. Ao sair do Ensino Médio, iniciou o curso de Ciências Ambientais na UnB mas, após 3 anos de estudo, resolveu seguir os passos de sua família e começou a cursar Direito no CEUB. Hoje se vê também apaixonada pela área de comunicação, mas de uma forma diferente. “A Eixe-se despertou de novo em mim o amor por trabalhar com pessoas, contar histórias, o meu amor antigo por ajudar”.

Muito unidas, e conversando todos os dias pelo WhatsApp, enxergamos na quarentena uma oportunidade de expandir e profissionalizar algo que sempre tivemos o costume de fazer – ajudar nossos amigos e familiares, divulgando suas marcas ou seus projetos – e vimos esse algo em comum como uma possibilidade de ajudar mais pessoas além de só ajudar conhecidos. E assim surgiu a Eixe-se, empresa (até o momento) virtual que vive de contar histórias de pessoas para pessoas.

Em nossa coluna, faremos a “Divulgação Humanizada”, dando rostos às marcas, e contando as histórias de vida das pessoas por trás de empresas e artistas tão incríveis do nosso quadradinho. Nosso objetivo é reforçar e valorizar qualidade da entrega de produtos e serviços em Brasília, e conectar empreendedor e consumidor de uma maneira diferente. Assim como os eixos unem Brasília, queremos unir consumidores com produtos e produtores locais.

A partir de hoje estaremos com você, em meio a sua leitura de notícias, duas vezes por semana! E por isso, pedimos licença para entrar em sua rotina. Muito prazer, Eixe-se!