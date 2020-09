Eixe-se com Lab Criando Memórias

PUBLICIDADE

Criada por Luísa Cavadas e Thaynara Curado, duas amigas de faculdade que se uniram para ajudar pequenas empresas a crescerem no mercado de trabalho.

Luísa, nascida aqui em Brasília, estudou Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília e faz MBA em Marketing pela Universidade de São Paulo. Thaynara, nascida em Pirenópolis, veio para o nosso quadradinho para fazer Relações Internacionais na Universidade Católica de Brasília.

A dupla se conheceu na Câmara Americana de Comércio (AMCHAM), quando Thaynara foi contratada temporariamente, assim que Luísa precisou sair de licença maternidade. Quando voltou ao trabalho, Luísa se surpreendeu com Thaynara, que havia superado todas as suas metas e, então, começaram a trabalhar juntas na área de Atendimento e Produtos e Serviços. A partir daí, se apaixonaram pelo trabalho focado no sucesso do cliente e acabaram virando melhores amigas. Juntando sua nova paixão à vontade de ter um negócio próprio, Luísa e Thaynara decidiram criar a Lab Criando Memórias com o intuito de ajudar as pessoas a obterem o sucesso desejado no seu negócio.

Inicialmente, em setembro de 2019, a Lab surgiu como um projeto de conteúdos sobre experiência do cliente. Porém, em março de 2020, já durante a pandemia do novo Coronavírus, foi consolidada como uma empresa e, hoje, é voltada para empresas que queiram se aproximar mais dos seus clientes e transformá-los em fãs por meio de experiências memoráveis. A empresa cuida de todo o ciclo de experiência do cliente na empresa, desde o treinamento da equipe, até a consultoria estratégica de marketing e experiência, passando por cursos, materiais e gestão da presença digital da marca.

Nós da Eixe-se tivemos a oportunidade de realizar um dos cursos disponíveis, o curso Criando Conexões com Excelência, e o recomendamos de olhos fechados para qualquer empreendedor que deseja aprender mais sobre estratégias de marketing, captação de clientela, diálogo com seu público e a entender os interesses do mesmo, fidelização, tudo de uma forma acessível, orgânica e real. As meninas são profissionais extremamente capacitadas que prometem ministrar os cursos de forma 100% personalizada, descontraída e divertida, focando em não apenas passar o conteúdo, mas também na realização de dinâmicas para conectar os alunos do curso.

