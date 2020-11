Eixe-se com Dj Bola

PUBLICIDADE

DJ Bola, como é chamado pelos amigos, iniciou sua trajetória na música como DJ em 1999, influenciado por um amigo do colégio, conhecido como “DJ Caique Senna”. E como grandes projetos, começou como brincadeira, e acabou se tornando um projeto de vida que nem ele mesmo imaginava.

Sua trajetória como DJ começou aos 13 anos. Sua primeira festa veio da indicação de seu amigo Caique. Chegando no local do evento, descobriu que se tratava de uma festa de 13 anos da filha de um empresário bem conceituados da cidade, do ramo de tintas e, para sua surpresa, a festa foi um sucesso, o que lhe rendeu diversos elogios.

No mesmo ano – 1999 – com o respaldo super positivo do seu primeiro evento, DJ Bola foi chamado para ser o DJ de uma festa de réveillon que aconteceu na Chapada dos Veadeiros/GO. Com mais esse sucesso do réveillon, e de seus próximos eventos que vieram em seguida, Rodolpho logo virou o principal DJ da empresa em que trabalhava por exatos 12 anos.

E foi a partir do ano 2000 que se tornou realmente um DJ profissional com curriculum vasto em eventos de pequeno e grande porte. Formaturas, casamentos, festas de 15 anos, aniversários, sempre foram o carro chefe do DJ, que continua firme com seu estilo “OPEN FORMAT” ou seja, formato aberto (DJ de todos os estilos). Em 2005, o artista assumiu a residência do consagrado club FILÓ CLUB, localizado no Lago Sul, ao lado de seu grande amigo “DJ RAFF”.

Daí em diante, com grande experiência adquirida na noite, tocou em diversas “Privates” na cidade e hoje se destaca como um dos principais talentos de Brasília para festas de casamento, aniversários de 15 anos, formaturas e eventos corporativos. Com passagens marcantes em clubs de referência nacional, o DJ Bola já se apresentou em diversos estados brasileiros. A habilidade técnica apurada e o repertório musical em áudio e vídeo de muito bom gosto, construído em anos de experiência, fazem do DJ Bola a atração certa para um evento de sucesso.

Ser artista musical é um trabalho duro, principalmente em tempos de pandemia em que os ambientes de trabalho dos artistas estão fechados e, consequentemente, diminui pela metade a visibilidade destes. Requer anos de esforço e dedicação, além de muito apoio. Cada artista possui uma grande história, por trás do seu sucesso, que merece ser contada.

Pensando nisso, nós da Eixe-se nos encarregamos de, toda terça-feira, apresentar para vocês os diversos artistas locais do nosso quadradinho, e também contar as histórias de cada um, como forma de dar-lhes apoio, incentivo e mais visibilidade. Continuem ligados na nossa coluna, que toda terça-feira trazemos para vocês uma história inspiradora de algum artista da cidade! E você, já apoiou um artista local hoje?

Redes sociais:

Artista da semana: @djbola