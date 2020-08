Conheça do DJ A

PUBLICIDADE

Alisson Lopes de Lima (nas noites conhecido como DJ A) tem 41 anos, nasceu em Brasília e atua como DJ há cerca de 22 anos. Desde muito pequeno gosta de dançar e curtir um som, e no início dos anos 90 teve seu primeiro contato na identificação musical, através de amigos que compartilhavam discos e fitas da cultura Hip-Hop. A presença de palco dos DJs o chamou muito a atenção e, portanto, passou a frequentar alguns shows e apresentações de diversos DJs na cidade, o que logo despertou sua vontade de fazer igual.

Por volta de seus 16 anos, Alisson começou a pesquisar sobre o mundo dos DJs e se identificar com o movimento Hip-Hop, o que só aumentou sua vontade de aprender mais sobre a cultura DJ. Na época não possuía equipamentos e nem acesso a tal, até que um amigo, o qual também estava nessa onda de querer ser DJ, conseguiu comprar os equipamentos e passou a convidá-lo para treinarem juntos. Através de fitas cassetes de DJs internacionais e campeonatos de MCs, começou a aprender algumas coisas. Ao ver os músicos manipulando os toca-discos (dentro da cultura DJ, essa manipulação como instrumento musical é chamada de Turntablism), ele só ficava com mais vontade de trabalhar com aquilo. Alisson tentava copiar o que os outros DJ’s faziam, enquanto assistia. Como não tinha acesso a professores e também não conhecia outros artistas da área, precisou ser autodidata e aprender tudo sozinho. E para quem o conhece pode ser difícil de imaginar, mas na mesma época teve a oportunidade de tocar em uma banda de Punk Rock e Hardcore no colégio. Que loucura, não?

Já há um tempo tocando com os equipamentos de seu amigo, Alisson sentiu a necessidade de comprar seus próprios instrumentos de trabalho, o que ele chamou de “virada de chave” em sua carreira. Com seu próprio equipamento, começou a treinar exaustivamente, dia e noite, e sua rotina durante a semana se baseava em treinos, trabalho e colégio. Aos sábados e domingos, encontrava seu amigo para mostrar o que havia aprendido nos dias anteriores e assistir mais fitas cassetes de DJ’s internacionais e campeonatos de MCs. Foi então que começou a receber convites para tocar como DJ em outras bandas da cidade. Com 18 anos já havia tocado em festas e festivais grandes, como por exemplo o “Porão do Rock”. Também começou a viajar a trabalho e sentir o gosto do que seria trabalhar com a música, apesar de até então, ter tocado apenas com bandas e grupos de Rap.

Até então, o DJ ainda não discotecava na noite, porém como já havia completado 18 anos, decidiu investir na carreira noturna. Foi quando decidiu aprofundar mais ainda os estudos, para entender o “feeling” das pistas e conseguir tocar em festas. Foi mais ou menos no ano de 2000 que começou a tocar nas festas da cidade, entrou no circuito e estabeleceu seu estilo, fazendo com que se tornasse o tão conhecido “DJ A” (nome dado por um de seus amigos que fazia parte da banda em que ele tocava).

A partir daí, começou a se especializar e até participou de alguns campeonatos, incluindo um dos campeonatos que assistia nas fitas com seu amigo. Em 2008, DJ A conseguiu ficar em 2º lugar no DMC, campeonato de DJ’s que ocorreu em Goiânia e, junto com outros 13 DJ’s, foi para a final em São Paulo. Em 2013 conheceu o RedBull 3Style, campeonato mundial de DJs, e viu nele sua chance de se projetar nacionalmente. Finalmente, em 2016, se consagrou campeão nacional no Rio de Janeiro e foi finalista mundial, viajando para representar o Brasil no Chile. Após essa experiência, DJ A ganhou muito mais visibilidade, fazendo com que contratantes o chamassem para tocar em festas fora de Brasília e, desde então, vem tocando em festas por todo o Brasil. Atualmente acompanha o rapper GOG e faz parte do duo de produção musical “InLapse”, onde toca com outro DJ produtor. Há 22 anos, DJ A vem fomentando a cena da música, não só em Brasília, mas também em outros Estados.

Nós da Eixe-se já conhecemos e acompanhamos o trabalho do DJ há um tempo, mas para você que ainda não ouviu seu som, aí vai uma palinha do que é escutar o som do DJ A nas noite de Brasília:

Ser artista musical é um trabalho duro, principalmente em tempos de pandemia em que os ambientes de trabalho dos artistas estão fechados e, consequentemente, diminui pela metade a visibilidade destes. Requer anos de esforço e dedicação, além de muito apoio. Cada artista possui uma grande história, por trás do seu sucesso, que merece ser contada.

