Eixe-se com Colab Marketing

Letícia e Daniel se conheceram no Rio de Janeiro em 2017, cidade natal de Daniel. Nessa época nem sonhavam em tudo que iria acontecer. A amizade veio a se concretizar de fato em 2019 e, em 2020, se tornou uma verdadeira troca de parceria, cumplicidade e melhor dizendo, sociedade. Nesse meio tempo, Daniel, carioca nato, largou o Rio de Janeiro para morar aqui em Brasília e, ao se instalar, começou a trabalhar em uma faculdade de pós graduação em Direito. Letícia é recém-formada em Comunicação Organizacional na UnB, e trabalhou como gerente de comunicação no site Deboa Brasília.

Enquanto a amizade dos dois se estreitava cada vez mais, no começo desse ano surgiu a oportunidade de fazerem um trabalho de marketing digital juntos. Foi quando firmaram a primeira cliente da Colab de fato, mas ainda não sabiam disso. Em seguida, apareceu a segunda cliente, Duda Lima, uma influenciadora digital do Rio de Janeiro, que cobrava veementemente o nome e as mídias da empresa para começar a divulgar (pois não sabiam nem qual nome dar). Foi assim que nasceu a Colab_Marketing. Por livre e espontânea pressão, os dois conseguiram criar toda a parte burocrática da empresa assim como sua identidade visual e presença digital.

Como o próprio nome da marca diz, Letícia e Daniel trabalham a comunicação e o marketing de forma leve e personalizada com seus clientes/parceiros, somando o melhor de cada uma das partes envolvidas no processo. A empresa nasceu no meio da pandemia, com o intuito de renovar energias e seguir em frente de uma forma diferente: mais colaboração e menos competição, com a missão de não executar projetos, e sim participar dos sonhos de seus clientes e colaboradores.

Hoje, com sete meses de vida, a Colab possui uma cartela de 8 clientes, com parte deles firmados em outros estados além do nosso quadradinho, como São Paulo e Rio de Janeiro, e de diferentes ramos no mercado, empresa de câmera de segurança, terapia holística, semijoias, influência digital, etc. Prestam todos os tipos de serviços voltados para área de marketing digital, entre eles: Criação de identidade visual e site, gerenciamento de mídias sociais e SEO, inbound marketing e branding.

Além dos sócios, a equipe é composta por outras duas pessoas: a estagiária de publicidade Mariana Menezes e o design Gabriel Bondarenko. Possuem um perfil no instagram onde, de forma bem descontraída e simplista, postam dicas de marketing voltada para pequenos empreendedores, além do site/blog com análise digital gratuita para qualquer negócio.

Gostaram? Então não deixem de conferir o trabalho de Letícia e Daniel através de sua rede social e site! Por hoje ficamos por aqui, mas nos encontramos na próxima semana para mais uma história por trás de uma empresa local!

Instagram: @colab.marketing

Site: https://colabmarketing.com.br/