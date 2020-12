Eixe-se com Beltrana

Fundada em 2019, a marca foi criada por quatro amigos de longa data (composta de designers, arquitetos, um videomaker e um advogado), com vontade de se expressar através das artes visuais e uma linguagem própria, aplicando isso a produtos de design para a criação de uma nova marca.

“O cheiro do café vindo da cozinha pode ser algo especial e a Beltrana valoriza o que há de extraordinário no cotidiano. Entendemos que o incrível pode estar nas pequenas coisas. Esse conceito norteia a nossa marca e inspira a nossa produção.”

A Loja Beltrana produz lindas camisetas e prints fine art, com mão de obra local e material de alta qualidade. A empresa cuida de cada detalhe do produto, desde a composição das artes à escolha dos tecidos e papéis, assim como os melhores meios de impressão disponíveis.

“Consumir do pequeno é uma forma de se conectar com histórias locais, conhecer melhor as pessoas à sua volta e criar um processo de empatia mútuo em que todos crescem juntos.” – Loja Beltrana