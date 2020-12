Eixe-se com Banda Fuzo

PUBLICIDADE

Com aproximadamente 15 anos de carreira, a Banda Fuzo é formada por Franklin, André, Fernando e Léo, e paralelo à banda, cada um dos rapazes possui sua própria formação acadêmica.

No cenário autoral, o primeiro CD da banda ficou pronto em 2008, o que os levou para São Paulo para apresentar para produtores de lá. Na época, o movimento Emo estava em alta, principalmente no eixo Rio-São Paulo, e a proposta era trabalhar suas músicas autorais no Nordeste e no Sul. Mas naquele momento, todos os membros da banda estavam passando por alguma transição em suas vidas pessoais, o que fez com que decidissem brincar despretensiosamente na cena noturna de Brasília. E quando se propuseram a trabalhar na noite, levaram suas bagagens artísticas para o palco e interpretações das músicas, atraindo muitos feedbacks positivos do público.

Após todos esses anos trabalhando a cena noturna, não só de Brasília, como de outros estados do Brasil também, a banda passou a ser reconhecida como referência da noite. Foi aí que os meninos procuraram a BSB Produções para ajudá-los com a questão de estrutura, para que eles pudessem focar na arte.

Com a Pandemia, assim como de outros artistas, a agenda da Banda Fuzo foi colocada em pausa, mas atualmente estão voltando aos poucos a marcar presença nas noites da cidade. Nesse meio tempo, nunca pararam com as composições, e pretendem lançá-las para vocês muito em breve!

Ser artista musical é um trabalho duro, principalmente em tempos de pandemia em que os ambientes de trabalho dos artistas estão fechados e, consequentemente, diminui pela metade a visibilidade destes. Requer anos de esforço e dedicação, além de muito apoio. Cada artista possui uma grande história, por trás do seu sucesso, que merece ser contada.

