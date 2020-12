PUBLICIDADE

O negócio foi criado por Vitória Mendes Lopes, de 23 anos. Vitória iniciou no ramo de mimos para festa infantil ainda aos 14 anos de idade, com o intuito de gerar independência financeira pessoal e também para poder ajudar nas despesas da casa. Escolheu essa área, pois, quando iniciou, não haviam muitas pessoas em Brasília trabalhando com isso. Portanto, começou fazendo itens em papelaria, e hoje trabalha com mimos de luxo.

Aos poucos, com todo o seu trabalho suado, foi criando sonhos e expectativas e, aos 18 anos, conseguiu juntar dinheiro suficiente para ir à Disney. Ao retornar de viagem, decidiu que iria expandir seu negócio, o que acabou agregando mais experiência para a empreendedora. Conseguiu, ainda, gerar um emprego para sua mãe que hoje faz parte da sua equipe, composta apenas pelas duas. Equipe esta que se desenvolve muito a cada dia, uma ajudando a outra, e assim fazendo o trabalho fluir com muito mais leveza.

Nós da Eixe-se te desejamos todo o sucesso do mundo, Vitória!

Gostaram? Confiram o trabalho da empreendedora em sua rede social e eixe-se com Ateliê Paper Design!

“Eu sempre falo que todos os grandes empresários começam debaixo, com isso gera mais oportunidade e emprego pra quem está começando, a importância de ajudar um pequeno empreender é porque através do consumidor/cliente o empreendedor consegue gerar renda pra dentro do seu lar.”

Vitória Mendes Lopes

Rede social: @ateliepaperdesign