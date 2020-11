Eixe-se com Alecrim

PUBLICIDADE

Desde pequena, Karla gosta de moda. Adorava brincar de arrumar os looks de todas as suas bonecas e quando cresceu, decidiu entrar para a Faculdade de Design de Moda pelo IESB. Ao se formar, fez dois cursos para se aprimorar na área, um de Consultoria de Imagem e outro de Visual Merchandising. Porém, precisou adiar seu sonho de trabalhar com a moda tendo em vista que em Brasília, infelizmente, é muito difícil conseguir um emprego na área.

Sendo assim, começou a estudar para concurso público, mas nunca se identificou, pois se considera muito criativa e ama se expressar (principalmente através do design), algo que não poderia fazer se estivesse fazendo um trabalho burocrático. Portanto, logo largou a vida de concurso e foi trabalhar em uma loja de vestuário feminino, onde aprendeu muito sobre vendas. Após sair da loja, começou a estudar sobre como montar sua própria loja e, um ano depois, a Alecrim nasceu!

Karla ama ver a transformação que uma peça de roupa é capaz de fazer nas pessoas. Acha incrível que uma simples mudança de looks pode fazer com que se sintam mais confiantes, alegres, radiantes e poderosas para enfrentar qualquer coisa. “É como se vestissem uma armadura, sabe?”, expressa Karla. Pensando nisso, criou a Alecrim com o intuito de trazer para as pessoas justamente isso, através de uma plataforma online.

A loja começou criando tops em malha, em sua grande parte dupla-face, para atender aos diversos tipos de corpos existentes. Inicialmente, foram 7 tops, hoje possuem 9 e, em breve, pretendem lançar calças e saias. Além disso, é possível encontrar na Alecrim uma boa versatilidade de peças para diferentes ocasiões. Desde tops para festas até para atividades físicas.

A marca acredita fortemente em uma moda sem pressa, onde o processo de criação é muito importante para criar coleções inteligentes e que não causem tanto impacto no meio ambiente. Pensando nisso, não focam tanto no calendário tradicional do varejo, já que não existe estações bem definidas em grande parte do Brasil, principalmente aqui no nosso quadradinho. A prioridade da Alecrim é atender os pedidos das suas clientes e entregar produtos de qualidade, que sejam duráveis e compatíveis com o clima brasileiro, independente da época do ano!

Nós da Eixe-se adoramos a proposta da marca! E vocês? Não deixem de conferir o trabalho da Alecrim através de sua rede social!