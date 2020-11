Eixe-se com 2biscoiteiros

PUBLICIDADE

Allyson e Marcella são um casal em processo de casamento e por isso buscam uma forma de ganhar um dinheirinho extra. Ally faz faculdade de Direito e Marcella cursa Turismo, ambos na Universidade de Brasília.

Ally tem 23 anos, é servidor público, músico e apaixonado pela cozinha. Veio para Brasília à serviço, transferido de Rondônia, e em suas primeiras semanas no DF, conheceu Marcella. Foi paixão à primeira vista, o que logo virou amor. Como sempre gostou de cozinhar, ganhou Marcella pela barriga ao fazer para ela um prato delicioso de ovos mexidos de hotel. Desde então, não parou mais de cozinhar para eles, o que os proporcionou ótimos momentos.

O biscoiteiro tem grande gosto por fazer pratos salgados, principalmente receitas que levam bacon, mas também sempre fez doces, entre eles os cookies, que eram a paixão dos amigos.

Já Marcella, tem 22 anos, é estudante de turismo e por ter matérias na faculdade que a remeteram a cozinha, acabou se apaixonando. Junto com seu então noivo, criou a empresa de biscoitos onde espalham muito amor para todos os que consomem.

Os planos do casal para esse ano era fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, onde Ally iria surpreender Marcella com o pedido de casamento, mas infelizmente a pandemia impossibilitou que a viagem acontecesse. Porém, como tudo na vida tem seu jeito, Ally não desistiu e foi quando os dois combinaram um jantar, e ali foi feito o pedido! Com a jornada das escolhas do local, decoração e música, eles sabiam que iriam ter muitos gastos, tendo então a ideia de começar a produzir biscoitos para vendas e agora, espalham amor através dos seus biscoitos.

Allyson e Marcella já tinham o hábito de cozinhar juntos. Através de vários testes de receitas onde as cobaias eram os amigos e família, encontraram a receita perfeita, dando início ao negócio. A dúvida depois foi: mas qual o nome ideal? Após pensar muito e lembrar que o termo do ano é “biscoitar”, pensaram “por que não ‘2Biscoiteiros’?” Sempre adoraram trocar memes e rir juntos então nada mais perfeito para esse casal, não é mesmo?

Assim, deram início ao negócio e fizeram sucesso já no segundo mês de vendas, os surpreendendo com a repercussão e o retorno que tiveram. Além disso, a rede social do negócio reflete a personalidade dos donos, incorporando a comédia à rotina de postagens. Não tinha como dar errado!

Questionados sobre continuar vendendo biscoitos pós casamento, já deixamos avisado aqui para vocês que tem chance disso acontecer! Hoje, o casal enxerga a 2BISCOITEIROS como uma oportunidade de empreender num negócio real e duradouro. Torcemos muito para que esse casal viva um feliz casamento e que tenham sucesso em tudo que decidirem!

E você que é fã de biscoitos, está esperando o que para entrar em contato com os dois biscoiteiros e ajudar uma causa cheia de amor? Confira já sua rede social e eixe-se com 2BISCOITEIROS!

Rede Social: @2biscoiteiros