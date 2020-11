Por favor, pare de esperar o normal das crianças (e professores) agora mesmo!

PUBLICIDADE

Estamos tentando manter as coisas o mais normais possível para nossos filhos. Mas por que? Não há nada normal neste ano escolar. Vou apresentar o caso para, por favor, parar de esperar coisas normais de crianças e professores agora e começar a questionar por que achamos que o normal era tão bom em primeiro lugar. Claro, há muito conforto na rotina e na estrutura da escola, mas estamos tão acostumados com as coisas que paramos de questionar por que as fazemos em primeiro lugar. O que funciona todos os anos não funciona este ano e talvez precise mudar. Testar crianças porque é o que sempre fazemos e avaliar professores porque é o que sempre fazemos não faz sentido. Se houve um ano para questionar o que sempre fizemos e parar de esperar “normal” de crianças e professores, 2020 é esse.

Não há nada normal neste ano

Nossos filhos estão nos observando de perto. Quando impomos uma vida “normal” a um ano escolar totalmente sem precedentes, e de forma alguma normal, que mensagem isso envia? Não suporto quando ouço as pessoas dizerem: “podemos fazer coisas difíceis!” e “o que for preciso!” A ideia de que o nosso valor e o valor de nossos filhos é determinado pela nossa produtividade tem que desaparecer. É muito difícil marcar todas as caixas quando você está ansioso, preocupado, e a única certeza é a incerteza. Os professores sentem que não estão fazendo o suficiente, mas não sabem mais o que fazer. As crianças estão isoladas e toda a sua experiência escolar foi virada de cabeça para baixo, sem fim à vista.

Então, se alguma vez houve um momento de parar de esperar que todos fossem à frente e fazer da maneira que sempre foi feito, é este. Precisamos interromper os testes padronizados

Sim, entendemos. As crianças estão atrás. Eles não terminaram e perderam o aprendizado. Devemos ignorar isso? Não, claro que não. Há muitas coisas que podemos fazer para ajudar nossos filhos. Testar crianças não vai preencher as lacunas de aprendizagem. E não podemos simplesmente testar da maneira que sempre testamos. Não podemos garantir que todos os nossos filhos tenham o mesmo acesso à escola este ano. Só porque damos laptops às crianças não significa que elas tenham Wi-Fi para usá-los. Testar alunos que faltam à escola porque continuam sendo expulsos da aula de Zoom é injusto. Pedir aos professores que administrem testes remotamente, quando eles não têm controle sobre o ambiente de teste, também é injusto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Que tipo de mensagem envia aos nossos filhos quando priorizamos testes estaduais e padronizados quando as necessidades básicas de muitos alunos não estão sendo atendidas? Ninguém pode aprender, muito menos testar bem, quando está com fome, ansioso, sem supervisão ou muito estressado e traumatizado.

Precisamos parar as avaliações normais dos professores

Muitos professores sabem que ainda estão sendo avaliados este ano , mas não sabem como, quando ou para que exatamente estão sendo avaliados. Se houver uma rubrica ou um conjunto de critérios para isso, ainda não vi. O que tenho visto são as políticas distritais que dizem que os professores são avaliados por meio de “práticas que podem ser implementadas em qualquer ambiente”. Estou surpreso que os administradores pensem que ensinar online e pessoalmente ao mesmo tempo requer as mesmas habilidades que ensinar pessoalmente. Quando ensino em uma sala de aula, não preciso empurrar um carrinho com um laptop, solucionar problemas de Zoom e usar um fone de ouvido no ouvido ao tentar ensinar a dois grupos de alunos.

Não sei quem pensa que está qualificado para avaliar o ensino durante uma pandemia global sem precedentes. Tenho certeza de que não há especialistas nisso. Que tal agradecer aos professores por aparecerem e fazerem o seu trabalho o melhor que podem e dar-lhes apoio e incentivo em vez de julgamento?

Precisamos parar de atribuir tarefas de casa

As linhas entre a escola e casa estão tão borradas e confusas agora. Para os alunos que estão aprendendo online, todo trabalho é lição de casa. E adivinhe, quando o “dia de aula” acaba, isso não significa que o “dia de trabalho” acaba. A última coisa que alguém quer fazer depois do jantar é uma planilha de matemática que eles não têm uma impressora para imprimir ou outra tarefa de primeira série de seis etapas no gangorra. Os professores também não precisam gastar horas corrigindo agora. Menos é mais, e o dever de casa não faz sentido este ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Precisamos parar de adotar um novo currículo

Pessoas que nunca lecionaram ou trabalharam em uma escola sempre ficam chocadas quando eu digo a elas que é muito comum que os professores recebam um currículo totalmente novo apenas algumas semanas ou mesmo dias antes do início do ano letivo todos os anos. Eu pensei, e esperava que este ano fosse diferente, e ainda assim … aqui estamos. Muitos professores estão sendo solicitados a ensinar novos currículos online e pessoalmente ao mesmo tempo. Não. Apenas não.

Aprendendo a ensinar no Zoom? Está bem. Tivemos que fazer isso porque nossos filhos estão aprendendo remotamente. Ensinar nosso assunto de uma maneira totalmente nova do que no ano passado, durante uma pandemia global sem precedentes? Por que faríamos isso conosco? Oh, certo. Nós não. Outra pessoa que não precisa ensinar o novo currículo tomou essa decisão sem nossa contribuição. Não quero experimentar nada novo agora. Tudo o que quero é me agarrar ao que sei e amo. Se houve um momento para se ater a suas tarefas, atividades e lições testadas e comprovadas, é este.

Precisamos repensar a classificação

Este é complicado. As crianças precisam de feedback sobre seu trabalho e as notas são uma forma de dar feedback. Mas eles não são o único caminho. Este é semelhante ao teste porque existem muitos fatores que estão fora de nosso controle. Digamos que façamos um teste de matemática com nossos filhos. Alguns de nossos filhos estão tomando em casa e os outros estão tomando pessoalmente. Como sabemos que nossos filhos em casa não estão recebendo ajuda dos adultos? Principalmente se for um teste de múltipla escolha ou se eles não mostrarem seu trabalho? E se pedirmos às crianças que não usem calculadora? Como sabemos que todas as crianças não vão? Não estou presumindo o pior, mas estou mantendo-o real. Como podemos dar uma nota justa agora?

Vamos pensar também nos professores e em como a carga de trabalho dobrou, os sistemas e ferramentas mudaram e tudo leva mais tempo do que antes. Vou defender mais avaliações formativas e usar ferramentas como o Formulários Google e programas de tecnologia adaptativa para coletar dados de alunos. Mas, apenas se nossos filhos puderem acessar essas ferramentas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Precisamos abandonar os guias de ritmo

Nunca fui fã deles em nenhum ano, mas entendo seu propósito. Temos um currículo a cumprir e, às vezes, queremos passar uma semana inteira em algo porque as crianças realmente gostam disso, mas temos que seguir em frente. O problema é que estamos usando guias de ritmo que não se alinham com o que realmente está acontecendo. Os professores não estão ensinando da mesma maneira que antes. Nosso ano acabou antes mesmo de as aulas começarem. Muitas escolas começaram duas ou mais semanas depois porque ainda estavam lutando para planejar e se preparar. Os professores tiveram que gastar muito mais tempo ensinando os alunos a usar a tecnologia e solucionar problemas, o que diminuiu o ritmo. Estaremos por trás do guia de ritmo, não importa o que façamos, então por que estamos nos mantendo em um padrão que não seremos capazes de atingir?

Precisamos reavaliar a nota extra

Mesmo antes deste ano, a nota extra sempre atraiu muitos debates acalorados entre os professores. Alguns de nós sentimos que a nota extra é uma maneira de diferenciar e permitir que os alunos que estão prontos para ir além da tarefa. Outros professores acham que não é justo. A nota extra pressiona os alunos a fazer mais e envia a mensagem de que eles não estão fazendo o suficiente se optarem por sair. Fica ainda mais complicado quando a nota extra significa pontos extras, o que significa uma nota mais alta.

Este ano não são apenas as crianças que estão sentindo a pressão, mas também os pais. O que significa sobre você como pai, se você não consegue construir um ninho para um pássaro usando materiais da casa e testá-lo com um ovo? Se você já fez uma mercearia de última hora dez minutos antes de fechar a loja para que seu filho pudesse fazer a nota extra pare. O único “extra” de que precisamos agora é suporte extra e flexibilidade extra, não nota extra.

Não há nada normal neste ano letivo, e tentar ensinar e aprender da mesma forma que fizemos no ano passado, porque é assim que sempre fizemos, tem que parar. Este é um alerta para a educação. Precisamos dar uma boa olhada nas provas, notas, avaliações e considerar que, se este ano está nos ensinando alguma coisa, a lição é que temos muito a aprender.