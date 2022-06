Dolce ganha reformulação, temporada de trufas e muito mais

A nova estrela do Dolce

A pâtisserie Dolce Cacao reinaugurou na última sexta-feira uma nova proposta: o Dolce Bistrô (405 Sul). Um conceito que combina o melhor da culinária italiana e contemporânea em um espaço sofisticado. A cozinha do local está sob o comando do talentoso chef Lucas Cappai, que também é o chef executivo do Paris 6 em Brasília. No Dolce, a proposta do gastrólogo para o estabelecimento são pratos simples, mas cheio de afeto e super saborosos. No novo menu, o trio de camarões com chutney de manga e o steak tartare com tutano são opções de entradas. Já o risoto zafferano com ossobuco, a pasta e fagiole e o arroz negro com camarões estufados são destaques entre os pratos principais.

Happy Hour com dose dupla e tripla no Arena Dudu Camargo

O happy hour é especial no Arena Dudu Camargo (Setor Hoteleiro Norte). O restaurante com cardápio assinado pelo renomado chef Dudu Camargo oferece dose tripla de qualquer drinque da carta, de segunda a quinta-feira, das 16h às 18h. Logo após, das 18h às 20h, a promoção continua com dose dupla dos drinques. Para acompanhar os preparos tradicionais e autorais, a casa serve refeições completas ao longo do dia e da noite, como petiscos, hambúrgueres, saladas, wraps, pratos principais e sobremesas.

Foto – Agência Flow

Empanadas com um novo sabor

Depois de ganhar o coração (e o estômago) dos brasilienses, a La Guapa – localizada dentro do Iguatemi Brasília – já está com novidades: a novíssima empanada chamada Nativa. Ela é feita de massa bem fina, maneira e recheada de palmito, pupunha, tomate assado, queijo muçarela, parmesão e manjericão. A unidade de Brasília, assim como todas do Brasil inteiro, receberá essa grande delícia a partir do dia 10 de julho. Save the Date!

Foto – Acervo pessoal

Temporada de trufas

Está aberta a temporada das trufas negras na cidade. De sabor intenso e muito marcante, o tartufo, diamante negro da culinária italiana, acaba de se tornar protagonista em diversos preparos, das entradas às sobremesas do Aroma, comandado pelo chef Ronny Peterson. O menu é por tempo limitado e as reservas podem ser feitas no WhatsApp (61) 99208-5392.

Foto – Acervo pessoal

Para celebrar o mês de orgulho LGBTQIA+

Já imaginou um gelato com cajuína, cerveja, bacon, coca-cola, espumante, jalapeño? Diferente, mas é a proposta da PannaFredda, localizada na 216 Sul. Para celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+, a gelateria caba de criar sabores e sorvetes exclusivos de todas as cores do arco-íris, bandeira da comunidade LGBTQIA+. Além de lindo, é mega saboroso.

Foto – Acervo pessoal