Wellington enfrenta Cappelli

“Se quiser briga, estou pronto” diz Wellington Luiz em áudio enviado a Ricardo Cappelli. Em mais um capítulo tenso da desocupação do Setor Lúcio Costa, no Guará, o ex-interventor Ricardo Cappelli acusou o GDF de agir com covardia, tendo como objetivo a especulação imobiliária.

Quem reagiu com firmeza, defendendo o trabalho de acolhimento às famílias e acusado Cappelli de usar a situação para autopromoção política. As críticas foram feitas por Cappelli em vídeo publicado em suas redes sociais. Irritado, Wellington mandou seu próprio áudio, dizendo

“Amigo, com todo o respeito que eu tenho por você, assisti seu vídeo aqui. É mais um discurso seu, Cappelli. Eu já estava lá, atendendo as pessoas, inclusive colocando gente para dormir aqui na Câmara. E aí vem esse discurso de promoção pessoal e política. Se tem um grupo político que está atendendo e cuidando dessas famílias, é o meu grupo. E, se você for usar meu nome para promoção pessoal e política, cara, eu vou bater também”.

O pior, conta o presidente da Câmara, é que ele chegou a ligar para Cappelli, com respeito e cordialidade – pois ainda não tinha visto o vídeo. “Senão”, admite Wellington “ minha conversa contigo teria sido outra, pois não admito que, de forma leviana, use meu nomw quando estou trabalhando. Vamos fazer o jogo limpo. Agora, brigar, em faço com prazer”.