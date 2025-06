Vigilante coloca Sigmaringa como favorito

O distrital Chico Vigilante participou do segundo debate entre candidatos à presidência do PT-DF, realizado na Associação Comercial e Industrial de Taguatinga (ACIT). O evento, organizado pelas zonais do partido em Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras, Arniqueiras, Vicente Pires, Guará e Brazlândia, reuniu pré-candidatos e reforçou a defesa da democracia interna e do compromisso com a base militante. Vigilante desequilibrou a disputa em favor de Sigmaringa, que se tornou franco favorito na eleição interna. Vigilante, um dos fundadores do PT no DF, destacou a importância do Processo de Eleições Diretas (PED), método que garante a escolha democrática dos dirigentes.

Foto: Reprodução/Redes sociais

O debate contou com a presença de filiados e do presidente da ACIT, Justo Magalhães, que cedeu o espaço para o encontro. Chico Vigilante foi o primeiro a declarar apoio público a Guilherme Sigmaringa, candidato à presidência do PT-DF, com o número 333, elogiando o preparo do correligionário e o compromisso com o projeto coletivo do partido. “Reconheço no Guilherme a capacidade de liderar essa nova etapa do partido, mas também respeito a história e a luta de todos os companheiros que se colocam à disposição”, afirmou o parlamentar. O debate permitiu que os pré-candidatos apresentassem propostas e interagissem com a militância, que participou com perguntas e manifestações de apoio.